Calciomercato Serie A, giocatori in prestito: da Douglas Costa a Under

Calciomercato Serie A, il punto sui giocatori in prestito delle big: da Douglas Costa a Under, come si stanno comportando

Era una tendenza già piuttosto in voga nel calciomercato degli ultimi anni. Ora, con la pandemia di coronavirus e le perdite economiche a cascata per diversi club, è una prassi diventata ormai quasi la norma. Parliamo degli affari in prestito, a titolo gratuito oppure a condizioni particolarmente vantaggiose, magari con formule creative e dilazionate negli anni. Numerosissimi i giocatori coinvolti, anche nel campionato di Serie A, con le squadre che, in vista della prossima stagione, dovranno scegliere cosa fare dei giocatori attualmente in rosa e in prestito da altre squadre ma anche con quelli che sono stati girati, momentaneamente, altrove. Analizziamo i casi più importanti.

Juventus, giocatori in prestito: bilancio in chiaroscuro

Impossibile non partire dalla Juventus campione d’Italia, che deve monitorare diverse situazioni. Se la sta cavando egregiamente Romero all’Atalanta: 23 presenze totali, 2 gol e 4 assist. Diritto di riscatto a 16 milioni a favore dei bergamaschi, ma i bianconeri potrebbero decidere di puntare su di lui per il futuro. Non sta ripetendo invece i fasti di un tempo Douglas Costa al Bayern Monaco: 19 presenze totali, spesso partendo dalla panchina, e un solo gol, non a caso il riscatto da parte dei bavaresi appare un miraggio. Molto male anche Rugani al Rennes e ora atteso alla rivincita a Cagliari. In chiaroscuro la stagione di Luca Pellegrini, partito bene al Genoa, 11 presenze fino a dicembre prima di un brutto infortunio. 17 presenze in tutto finora per De Sciglio al Lione, Garcia non sempre lo schiera da titolare ma si sta disimpegnando bene. E può tornare utile per futuri affari con i francesi.

Serie A, gli altri prestiti: Under e Kluivert male, ma i giovani italiani…

Il filo conduttore sembra lo stesso per tutti: chi ha lasciato la A per un altro campionato non se la passa granché bene. Male i ‘romanisti’ Under (al Leicester) e Kluivert (al Lipsia). Il turco ha raccolto 16 presenze con 2 gol e 3 assist, ma trovando un certo spazio solo in Europa League: in campionato solo una volta da titolare. Più o meno stesso ruolino per l’olandese: 15 presenze e due gol, con sole tre presenze in tutto da titolare, ma con l’attenuante di qualche infortunio. Condizionato da diversi guai fisici, in prospettiva Inter, anche Lazaro, che però al Borussia Monchengladbach, quando è stato bene, è sceso praticamente sempre in campo (12 presenze, 5 da titolare). Joao Mario, tornato ‘a casa’, allo Sporting, è un inamovibile (20 presenze), ma con un solo acuto in stagione. Il prospetto più interessante per i nerazzurri può essere Dimarco: 22 presenze con 3 gol e 3 assist al Verona, occhio a un ritorno alla base nella prossima stagione. Che valuta anche il Milan con Pobega, protagonista allo Spezia di 14 presenze con 3 gol e 2 assist.