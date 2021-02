Lautaro Martinez e Romelu Lukaku nella lista della spesa del Manchester City che cerca il sostituto di Aguero. Ecco tutti i nomi

Il prossimo sarà certamente il calciomercato degli attaccanti. Molto girerà attorno a Lionel Messi. L’argentino non ha ancora rinnovato il contratto con il Barcellona. Dopo le tanti voci che lo hanno accostato al Psg, si è aperto uno spiraglio per il rinnovo con i blaugrana. Tra i francesi c’è inoltre da delineare il futuro di Mbappe, che continua ad essere nel mirino del Real, che lo vede come il vero dopo Cristiano Ronaldo.

Un altro profilo, importante, che fa gola a mezza Europa è quello di Erling Haaland. Il norvegese non ha mai smesso di segnare. Oltre ai blancos, piace tantissimo al Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens sono chiamati a sostituire Sergio Aguero, che salvo cambi di programma, lascerà Manchester al termine della stagione. Il City non ha certo problemi economici e in estate si regalerà un top attaccante per sostituire l’argentino. ‘The Sun’ rilancia cinque possibili nomi per il dopo Aguero. Oltre ai già citati Haaland e Messi, i Citizens sarebbero sulle tracce di Danni Ings. Il classe 1992, in forza al Southampton, ha un contratto in scadenza nel 2022 e in stagione ha realizzato 7 gol in 17 partite disputate.

Calciomercato, il Manchester City punta la LuLa

Il Manchester City guarda però anche in Serie A e più precisamente a Milano, dove giocano Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il centravanti belga da quando è arrivato all‘Inter non ha più smesso di segnare e i centri in questa stagione sono già 20 in 28 partite. Nonostante le critiche degli ultimi giorni legati ad una prova più che opaca contro la Juventus resta un centravanti di sicuro affidamento, con un valore di mercato sui 60-70 milioni di euro.

Periodo di appannamento anche per il compagno di reparto ma le squadre sulle sue tracce continuano ad essere tante. L’interessamento di Barcellona, Real Madrid e appunto Manchester City è noto da tempo ma difficilmente l’Inter si priverà del suo attaccante per meno di 100 milioni di euro. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’entourage di Lautaro e l’Inter hanno avuto diversi incontri a Milano per raggiungere un accordo sul rinnovo. La fumata non dovrebbe tardare ad arrivare. Il Manchester City è dunque pronto a far partire il domino degli attaccanti, che potrebbe stravolgere le big del calcio europeo.