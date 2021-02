Il nome di Folarin Balogun dell’Arsenal accostato alla Juventus: il baby attaccante può liberarsi a zero, ma c’è una folta concorrenza

Giovane, a costo zero, dal grande potenziale. Ecco perché Folarin Balogun è un acquisto, come si dice nel gergo inglese “win-win”. Perché acquistare un ragazzo giovane, a costo zero ed estremamente futuribile è un affare in ogni occasione. Sia perché può garantire di avere in casa per i prossimi anni un potenziale ottimo giocatore, sia perché, se le cose dovessero andare male, un’eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza.

E il ragazzo nato negli Stati Uniti, di proprietà dell’Arsenal e nazionale giovanile inglese, piace molto alla Juventus. Il club bianconero è molto interessato al classe 2001, che ha il contratto in scadenza a giugno, ma che piace molto anche a tanti altri club. Paratici e la dirigenza sono sempre vigili sui giovani prospetti europei e dalla Spagna avevano sottolineato come i bianconeri fossero tra i favoriti per arrivare al giovane attaccante.

Calciomercato Juventus, tanti club su Balogun

Non solo Juventus, ma Folarin Balogun, in passato accostato anche al Milan, piace davvero molto anche a tanti altri club, specialmente in Bundesliga. Il classe 2001, sottolinea il ‘Mirror’ è infatti nel mirino anche di Stoccarda, Rennes e soprattutto Bayer Leverkusen. L’obiettivo è quello di potersi assicurare un interessantissimo prospetto a costo zero. Perché l’Arsenal non sembra aver perso le speranze di rinnovo, ma il giocatore, complice la grande concorrenza in attacco e il pochissimo spazio trovato in questa stagione con la prima squadra, non sembra affatto propenso a prolungare il proprio contratto.

Il club inglese sta provando a non mollare la presa e a convincere il ragazzo e il suo entourage, ma la strada sembra davvero essere in salita. Il giocatore non sembra propenso a rinnovare proprio per le poche chances offertegli da Arteta. L’occasione dunque è ghiotta per molti club: basta un minimo indennizzo, come previsto dal regolamento, per acquistare il giocatore (quasi) gratuitamente. Per la Juventus però le rivali non mancano, con le ‘aspirine’ rossonere decise a fare sul serio e a portare, dopo Bellingham e Sancho, un nuovo talento d’oltremanica in Germania.