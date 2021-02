Napoli-Juventus, convocati Pirlo | Bonucci ok, out Ramsey e Dybala

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Pirlo per la trasferta di Napoli. C’è Bonucci, out Ramsey e Dybala

Bonucci stringe i denti, ancora assenti Ramsey e Dybala, oltre al già annunciato Arthur. La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Andrea Pirlo per la trasferta di Napoli, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona. Come appreso da Calciomercato.it, c’è particolare apprensione per le condizioni di Arthur: per il momento, infatti, i tempi di recupero restano un’incognita. Inoltre, come dichiarato dall’allenatore in conferenza stampa, anche Dybala non è ancora pronto dopo l’infortunio al ginocchio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta;

Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters;

Attaccanti: Ronaldo, Morata.