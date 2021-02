Tra i più interessanti prospetti del calcio internazionale, la Juventus sarebbe la favorita per assicurarsi le prestazioni di Yusuf Demir

Ha soltanto 17 anni, ma tutte le grandi big europee gli hanno messo gli occhi addosso. Il suo nome è Yusuf Demir. Origini turche, classe 2003, nazionale giovanile austriaco, è il giovanissimo talento del Rapid Vienna che ha stregato tantissime compagini in tutt’Europa, compresa la Juventus. E i bianconeri sarebbero proprio la favorita numero uno per riuscire ad assicurarsi il talentuoso attaccante nato a Vienna. Seconda punta, ma anche ala o all’occorrenza trequartista, mancino di grande qualità, Demir sarebbe davvero molto vicino alla società bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, ostacolo Guardiola per Demir

Lo sottolinea il portale austriaco ‘Laola1’. Su Demir infatti ci sono Ajax, Salisburgo, Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Manchester United, ma anche (e soprattutto) la Juventus. Il club bianconero, addirittura, pare che avesse già trovato l’accordo a gennaio. Un affare da sei milioni di euro, che non si è però concluso. Sia per il fatto che, dopo la sconfitta contro l’Inter, la Juventus ha preferito dedicarsi ad altre questioni, sia per via delle pretese aumentate dalla società austriaca. Il Rapid Vienna infatti avrebbe innalzato poi il prezzo ad 8 milioni di euro e la trattativa non si è conclusa. Almeno per ora. Perché la Juventus non sembra essere intenzionata a mollare la presa sul ragazzo e Fabio Paratici punta a concludere l’affare quanto prima, così che possa essere il primo acquisto dell’estate bianconera.

Anche perché la concorrenza di Pep Guardiola è da tenere in considerazione. Il Manchester City infatti, sottolinea il portale austriaco, avrebbe lanciato un’offensiva importante per il talentuoso attaccante classe 2003. I campioni d’Italia in carica, assicurano dall’Austria, restano comunque in vantaggio nella corsa al ragazzo, ma sarà importante cercare di bruciare la concorrenza, soprattutto ora che Guardiola sembra interessato a fare davvero sul serio.