La Juventus è sempre a caccia di operazioni che possano coniugare garanzie immediate e prospettive importanti: due nomi potrebbero arrivare dalla Serie A

La Juventus arriva con fiducia al big match di domani sera contro il Napoli al Diego Armando Maradona. I bianconeri sono reduci da un filotto di risultati positivi partito proprio dalla vittoria in Supercoppa contro la squadra di Gattuso, che ora è in una situazione decisamente complicata a livello ambientale. L’allenatore calabrese è sotto osservazione e Pirlo potrebbe approfittare per mettere ulteriore distanza con il Napoli e sperare magari di sfruttare Inter-Lazio. Nel frattempo il calciomercato resta sempre d’attualità, soprattutto dopo una finestra invernale povera di operazioni e a maggior ragione per la Juventus che in entrata non ha effettuato colpi.

Calciomercato Juventus, Milenkovic più Vlahovic: per l’ex ds Iliev costano 90 milioni

Per l’estate ci sarà bisogno di rinforzi, con Paratici che – in attesa del rinnovo – dovrà coniugare l’aspetto economico, quello tecnico per l’immediato presente come per il futuro. E i colpi giusti potrebbero arrivare magari dalla stessa Fiorentina da cui la Juventus ha già acquistato Bernardeschi e Chiesa. Ci riferiamo a due talenti serbi importanti come Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, che stanno tenendo a galla i viola in questo campionato. Il difensore piace molto a tutti i top club italiani, dall’Inter al Milan passando per la Juventus, e ha un agente come Fali Ramadani che è in ottimi rapporti con il club bianconero. In estate Milenkovic è stato un nome parecchio chiacchierato, in tanti lo reputano pronto per il grande salto in un top club. Discorso simile per Vlahovic, classe 2000 ma già fondamentale per Prandelli.

Dei loro rinnovi e del loro futuro ha parlato a ‘Lady Radio’ Ivica Iliev, ex ds del Partizan Belgrado, la squadra da dove vengono i due talenti della Fiorentina. “Sono due campioni con un potenziale incredibile, potrebbero tranquillamente giocare in club come Manchester United, Juventus, Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco. Non so quando sarà il momento giusto per loro di andar via. Vlahovic ha bisogno di ancora un po’ di tempo, Milenkovic invece è già pronto per queste squadre”, le sue parole. Iliev parla poi di prezzi: “Nikola 40 milioni, Dusan dopo Haaland è uno dei 2000 pù forti e quindi dico 50 che possono anche crescere”. Per la Juventus sarebbe un doppio investimento quindi da 90 milioni a sentire le cifre di Iliev, che potrebbero anche non essere così lontane dalla richiesta della Fiorentina vista la loro grande crescita.