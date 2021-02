Calciomercato Juventus, retroscena Milan: parla Douglas Costa

Calciomercato Juventus, parla Douglas Costa: in prestito al Bayern Monaco, il brasiliano ha fatto chiarezza sulle voci

Da poche ore, è diventato campione del mondo con il suo Bayern Monaco, vittorioso sul Tigres nella finalissima del Mondiale per club. Douglas Costa festeggia con i bavaresi un altro trionfo, anche se non sta ripetendo i fasti di qualche stagione fa, quando con Guardiola era semplicemente devastante. L’esterno brasiliano, tornato in Germania in prestito dalla Juventus, attende di sapere quale sarà il suo futuro, con il club che non sembrerebbe intenzionato a riscattarlo. A fine stagione è dunque probabile un ritorno alla base a Torino per decidere il da farsi. Anche se il suo nome è già caldissimo in ottica mercato e lo è stato anche nel corso del mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa e il retroscena sul Milan

Invitato in una chat room del nuovo social network, ‘Clubhouse’, lo stesso Douglas Costa ha risposto ad alcune domande, raccontandosi e svelando anche interessanti retroscena. Innanzitutto sull’interessamento del Milan, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni della sessione. Il brasiliano in merito ha spiegato: “Non ne so nulla, nessuno mi ha chiamato. Seguo con interesse i rossoneri, in particolare Bennacer mi sembra un giocatore molto forte”. Sugli eventi del nostro campionato, che continua a seguire anche da lontano, in chiave Juventus ma non solo, ha dichiarato: “Conte contro Agnelli? Bella storia, a guardarla dal di fuori. Stare dentro queste cose invece per me non è piacevole. Chi avrebbe vinto nella sfida tra Ibrahimovic e Lukaku? Non lo so, è una bella domanda. Penso Ibra, però”. C’è spazio per un complimento al suo ex compagno di squadra, Paulo Dybala, almeno se ne facciamo una questione di videogiochi: “Tra i calciatori, è il miglior giocatore di FIFA in assoluto”. Non manca una domanda su chi vincerà la prossima Champions League, ma da quel punto di vista Douglas è categorico: “La vincerà anche questa volta il Bayern Monaco”. Un trofeo che in effetti nella sua ricca bacheca manca ancora.