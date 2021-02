Il Bayern Monaco è campione del Mondo: i tedeschi battono in finale al Mondiale per Club i messicani del Tigres grazie ad un gol di Pavard

Sesto titolo stagionale per il Bayern Monaco che batte per 1-0 il Tigres nella finalissima del Mondiale per Club, eguagliando così il record del Barcellona di Guardiola nel 2009 che alzò al cielo altrettanti trofei. Il dominio dei teutonici è evidente sin da subito col gol annullato dal Var a Kimmich e l’incrocio dei pali di Sané che fanno da preludio alla rete che arriverà solo nella ripresa. Nel secondo tempo è infatti Benjamin Pavard a sbloccare la contesa, regalando così il titolo alla squadra di Flick. Per restare aggiornato con tutte le news della giornata CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Bayern Monaco, salta la finale del Mondiale | Comunicato UFFICIALE

Bayern Monaco-Tigres 1-0, il tabellino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané (28′ st Douglas Costa), Coman (28′ st Musiala), Gnabry (19′ st Tolisso); Lewandowski (28′ st Choupo-Moting). Panchina: Schneller, Hoffmann, Sarr, Roca, Tiago Dantas.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Tigres (4-4-1-1): Guzman; Rodriguez (35′ st Quinones J.), Reyes, Salcedo, Duenas; Aquino, Carioca, Pizarro, Quinones L; Gonzalez; Gignac. Panchina: Chavez, Delgado, Ayala, Sierra, Purata, Fernandez, Cruz, Meza, Fulgencio, Avalos, Ogama.

Allenatore: Ricardo Ferretti.

ARBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay).

RETI: Pavard 14′ st.

NOTE: serata serena, terreno in condizioni non perfette. Ammonizioni: Duenas, Rodriguez, Carioca. Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 2′ pt, 4′ st.