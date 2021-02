Bayern Monaco, Boateng salta la finale | Comunicato UFFICIALE

Il Bayern Monaco ha comunicato ufficialmente sui propri canali social che Jerome Boateng salterà la finale del Mondiale

Attraverso un tweet sul profilo ufficiale del club, il Bayern Monaco ha reso noto che Jerome Boateng non prenderà parte alla finale del Mondiale per Club. La partita è prevista per domani contro i messicani del Tigres, ma il difensore tedesco non prenderà parte al match che si disputerà all’Education City Stadium di Doha.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Bayern Monaco: “Come ha appena spiegato Hansi Flick, Jerome Boateng tornerà a Monaco prima della finale per motivi personali“.