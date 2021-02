L’episodio di ieri sera tra Antonio Conte e Andrea Agnelli non è piaciuto soprattutto ai tifosi bianconeri: ecco la petizione

Juventus-Inter non è mai una partita come le altre. Lo ripetono i diretti interessati e i tifosi ogni volta e puntualmente in campo tutto si riflette e ogni episodio ha una risonanza decisamente amplificata. Non ha fatto eccezione anche il match di ieri sera nel ritorno di Coppa Italia: in campo le emozioni sono state poche, così come rivela lo 0-0 finale, ma fuori sicuramente sono successe tante cose.

I tifosi della Juventus lanciano la petizione contro Conte: “Ci oltraggia, via la stella”

A partire dal battibecco a distanza tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Le ricostruzioni parlano di un botta e risposta partito da un gesto dell’allenatore dell’Inter – probabilmente provocato – nei confronti del suo ex presidente che poi a fine partita non ha perso l’occasione per replicare al tecnico salentino. Che poi si è difeso nelle dichiarazioni del postpartita parlando di “educazione e sportivià”. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, che ovviamente già non perdonano a Conte di aver scelto di guidare i rivali di sempre per provare a strappargli lo scudetto.

A confermalo una volta di più c’è il fatto che i sostenitori bianconeri abbiano addirittura lanciato una petizione per eliminare dall‘Allianz Stadium la stella dedicata ad Antonio Conte, che fa parte dei personaggi che hanno fatto grande la storia della Juventus. “Dopo le innumerevoli frecciatine rivolte alla Juventus, dopo che è passato come allenatore alla nostra rivale storica senza nessuno scrupolo e rispetto nei confronti di noi tifosi juventini e dopo il brutto gesto (dito medio) nei confronti della dirigenza bianconera, chiediamo alla Juventus e al presidente Andrea Agnelli la RIMOZIONE IMMEDIATA della sua stella presente all’Allianz Stadium di Torino e di omaggiarla a chi decisamente la merita più di lui!”

La petizione, la seconda con questa richiesta dopo quella a maggio 2019 al momento dellafirma di Conte con l’Inter, si conclude così: “Ora veramente basta, si è superato ogni limite e non è più tollerabile tutto ciò, un personaggio squallido del genere sta continuando ad oltraggiare ed infangare la gloriosa storia della Juventus, e quindi deve pagare le giuste conseguenze!”