Hakimi sta vivendo un’annata straordinaria con la maglia dell’Inter: il Real Madrid pensa ad uno scambio per il grande ritorno

Stagione da incorniciare per Achraf Hakimi che ha vissuto un inizio fantastico con la maglia dell’Inter: 6 reti e altrettanti assist fin qui per l’esterno marocchino arrivato per circa 40 milioni di euro dal Real Madrid. Una cessione quella dei ‘blancos’ forse troppo frettolosa e parecchio criticata da tifosi e ambiente alla luce delle scarse alternative ora presenti in rosa e del contemporaneo exploit dell’ex Dortmund che avrebbe potuto fare comodissimo anche a Zidane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Obiettivo della Premier League

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il difensore chiama l’Inter: “L’obiettivo è tornare!”

Calciomercato Inter, scambio per Hakimi: assalto Real Madrid

Zidane nel ruolo di terzino destro non ha particolare fiducia in Odriozola, mentre Carvajal vive una stagione particolare e l’adattato Lucas Vazquez è a scadenza di contratto e rischia davvero di andar via a parametro zero. La prossima estate quindi il Real Madrid potrebbe pensare di riportare alla base Hakimi per andare potenziare la corsia esterna. Secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ il club iberico potrebbe provare a riprendere il marocchino con un acquisto diretto da 50 milioni di euro o in alternativa con uno scambio proprio con Odriozola che potrebbe abbassare il costo dell’operazione per un calciatore che comunque l’Inter non è intenzionata a cedere.