Parla Zinho Vanheusden, difensore classe 1999, oggi in forza allo Standard Liegi. Il calciatore potrebbe far ritorno all’Inter ma servono parecchi soldi. Ecco la situazione

La carriera di Zinho Vanheusden non è ancora decollata, anche per via della sfortuna. Il difensore belga classe 1999, in forza allo Standard Liegi, sta recuperando da un infortunio dopo l’operazione al ginocchio dello scorso novembre.

Il calciatore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, non ha dimenticato i nerazzurri. Club in cui vorrebbe far ritorno un giorno: “L’obiettivo sarebbe tornare lì – parla chiaramente Vanheusden ai microfoni di ‘RTBF’ – È un club molto importante, che mi ha fatto crescere. Tra i 15 e i 18 anni sono stato lì e ho imparato molto per fare il difensore. Romelu Lukaku? In nerazzurro è felice, mi aspetta lì”.

L’Inter potrebbe riportare alla base Vanheusden ma per farlo servirà una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Forse un po’ troppo visto il periodo di crisi del calcio.