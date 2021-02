Juventus-Inter, doppia tegola per Pirlo | Morata e Arthur in dubbio

Per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter, Pirlo potrebbe avere due assenze pesanti: Arthur e Morata alle prese con sintomi influenzali

Alla vigilia della gara di ritorno contro l’Inter, valevole per le semifinali di Coppa Italia, Andrea Pirlo potrebbe avere due assenze pesanti fra i titolari. Secondo quanto rivelato dal giornalista Momblano, infatti, Arthur e Morata sarebbero alle prese con lievi sintomi influenzali e la loro presenza sarebbe in dubbio. Il rischio per il tecnico bresciano è che, mentre Conte potrà avere di nuovo a disposizione Lukaku ed Hakimi, i bianconeri si presenteranno con due assenze.

Il brasiliano, in particolare, sembra essere diventato un elemento fondamentale per dare equilibrio al centrocampo della Juventus. L’ex Barcellona sa controllare e gestire il pallone all’interno delle maglie avversarie, facendo uscire i bianconeri dalla prima pressione e dando sbocco alla manovra offensiva. Al momento, la società piemontese non commenta: si attende una comunicazione ufficiale riguardo alle due possibili assenze.