ESCLUSIVO | Napoli, Manolas salta la Juve: rischia più di un mese di stop

Piove sul bagnato in casa Napoli: dopo Koulibaly, positivo al Covid, Gattuso perde anche Manolas. Si teme un lungo stop

Per Gattuso si aggiunge un’altra tegola dopo la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly. Nelle prossime gare ‘Ringhio’ dovrà reinventare la difesa del Napoli: si è fermato, infatti, anche Manolas che ha rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento del comparto esterno e in particolare del legamento peroneo-astragalico anteriore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il difensore greco dovrebbe star fuori almeno per un mese svolgendo un lungo percorso di terapie e riabilitazione. Manolas salterà così il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e la prossima sfida di campionato contro la Juventus.