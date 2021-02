Brutta notizia in casa Napoli, Koulibaly positivo al Coronavirus: lo ha ufficializzato il club partenopeo, a forte rischio il match contro la Juventus

Neanche il tempo di gioire per la guarigione di Fabian Ruiz che il Napoli deve fare i conti con un nuovo caso di positività al Covid-19 dopo Ghoulam, ufficializzato questa mattina. Kalidou Koulibaly è infatti risultato positivo al tampone effettuato questa mattina e non sarà a disposizione di Rino Gattuso per la trasferta contro il Genoa. Molto difficile, a questo punto, che il giocatore possa disputare la sfida contro la Juventus della prossima settimana, così come scontata sembra l’assenza per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questo il comunicato ufficiale del club partenopeo:

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.