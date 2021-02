Calciomercato Inter, affare a zero per la porta | Marotta su Rui Silva

L’Inter si muove tra campo e le prospettive sul calciomercato. I nerazzurri guardano al futuro della porta con la possibile accelerazione per un nuovo portiere

Samir Handanovic è stato oggetto di grandi critiche nell’ultimo periodo, soprattutto dopo la prestazione non positiva contro la Juventus in Coppa Italia. L’Inter tiene d’occhio le eventuali occasioni sul calciomercato e un profilo in particolare sembra intrigare Beppe Marotta e la dirigenza della Beneamata. Il nome dalla Spagna potrebbe raccogliere l’eredità del portiere sloveno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scatta la cessione definitiva: ecco come

Calciomercato Inter, Marotta mette le mani su Rui Silva: i dettagli

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, Beppe Marotta avrebbe le mani su Rui Silva. Il portiere, di cui vi avevamo parlato già alcune settimane fa, si è messo in grande evidenza con la maglia del Granada in Liga ed è ora arrivato nel pieno della sua carriera, pronto al salto in una big. In un quadro di incertezza economica, sarebbe inoltre un profilo low cost, considerando che è in scadenza di contratto e andrebbero pagate solo le commissioni agli agenti.

Come riferisce il quotidiano, ci sono stati nei passi in avanti per l’arrivo dell’estremo difensore in nerazzurro. L’idea dell’Inter sarebbe di riservargli inizialmente il ruolo di vice-Handanovic per valutare le sue qualità e successivamente lasciargli eventualmente il posto da titolare.