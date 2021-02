Calciomercato Inter, i nerazzurri operano una cessione a titolo definitivo: buone notizie per le casse del club

Mese di febbraio molto importante per l’Inter, che affronta gare fondamentali per la corsa scudetto, per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma anche a livello societario. La trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del club a un fondo di investimento prosegue, i nerazzurri cercano nuova liquidità da immettere nelle casse. In questo senso, arrivano buone notizie oggi, con una cessione che sta per diventare ufficiale.

Calciomercato Inter, la Samp riscatta Candreva: il motivo

Si tratta di quella di Candreva alla Sampdoria. L’esterno è in prestito ai blucerchiati con obbligo di riscatto. Un obbligo scattato quest’oggi, grazie alla presenza nell’accordo tra l’Inter e i liguri di una particolare clausola. L’obbligo sarebbe diventato attivo nel momento in cui la Samp avesse conquistato un punto a partire dal mese di febbraio. Il pareggio della squadra di Ranieri per 1-1 in casa del Benevento dunque obbligherà al pagamento all’Inter dei 2,5 milioni di euro pattuiti.