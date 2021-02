Inter, la Covisoc indaga sui conti: la risposta del club

Inter, indagine sulla liquidità del club e sulla solvibilità fino a fine stagione da parte della Covisoc: la replica dei nerazzurri

Momento importante per il futuro dell’Inter, con il club nerazzurro che sta valutando la cessione della maggioranza per favorire l’ingresso di altri investitori e altri capitali. Situazione finanziaria che ha originato l’interessamento della Covisoc. La commissione di vigilanza, in seguito al rinvio chiesto per il pagamento degli stipendi, ha chiesto chiarimenti sullo stato dei conti del club, stando a ‘Repubblica’.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, scatta l’allarme: “Cessione immediata, addio al campione”

Da qui a giugno infatti l’Inter dovrà onorare il pagamento di circa 195 milioni di euro tra stipendi, riscatti dei cartellini e interessi vari. In un documento inviato in risposta, però, il gruppo Suning ha spiegato che sarà in grado di onorare gli impegni.