Inter, scatta l’allarme: “Cessione immediata, addio al campione”

Scatta l’allarme in casa Inter, cessione immediata da parte di Suning

Allarme in casa Inter per la situazione finanziaria del club. Il giornalista Fabio Ravezzani ha fatto il punto sulla società di Suning: “Purtroppo pare che la situazione finanziaria dell’Inter dopo la due diligence risulti peggiore rispetto a ogni previsione. Questo – scrive il giornalista su Twitter – obbligherà Suning a vendere in tempi brevi e soprattutto ad accettare offerte pesantemente al ribasso. Ma il futuro del club non è in discussione”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, no di Suning a Bc Partners | Si interrompe la trattativa

Inter, cessione club: scatta l’allarme su Suning

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter, Petricca: “Ecco il futuro di Suning”

Fabio Ravezzani ha proseguito la sua disamina preannunciando la possibile cessione di un campione nelle prossime finestre di calciomercato. Chiara la sua analisi affidata ai social: “Adesso vanno di moda i fondi. Quello che sfugge a molti (colleghi compresi) è che un fondo risponde esclusivamente a logiche finanziarie. Quando compra un club vuole solo guadagnare. Il che forse non è un male. Ma se deve vendere un campione non ci pensa su 2 volte. Prepariamoci”.