Inter, no di Suning a Bc Partners | Si interrompe la trattativa

Suning dice no a Bc Partners per la cessione dell’Inter: tutti i dettagli

Si interrompe la trattativa tra il gruppo Suning e il fondo inglese Bc Partners per la cessione dell’Inter. Stando all’ANSA, fonti vicine al club nerazzurro fanno sapere che “non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’Inter”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Troppa la distanza tra domanda e offerta: dopo il no a Bc Partners, il gruppo cinese valuterà ora altre opzioni tra i fondi interessati. Tra i nomi circolati ci sono quelli del fondo svedese EQT e gli statunitensi di Arctos. Si attendono ulteriori sviluppi.