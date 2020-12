L’Inter continua a sondare il calciomercato alla ricerca dell’erede di Samir Handanovic. I nerazzurri hanno messo gli occhi su un profilo decisamente interessante

Samir Handanovic rappresenta attualmente una certezza per Antonio Conte, al netto di qualche errore nella prima parte di stagione. L’Inter, però, considerando anche l’età non più verde dello sloveno, inizia a sondare concretamente il mercato, a caccia del profilo giusto per presente e futuro. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, uno dei nomi in corsa è quello di Rui Silva. Il portiere del Granada non ha rinnovato il contratto con il suo attuale club e andrà in scadenza a giugno 2021. Sarà dunque libero di firmare con una nuova società, già a partire dalle prossime settimane.

Calciomercato Inter, occhio al profilo di Rui Silva: fattore essenziale

I costi dell’operazione sarebbero particolarmente contenuti, anche rispetto a Juan Musso, grande desiderio nerazzurro, il cui valore del cartellino è sui 30 milioni di euro. Inoltre, l’estremo difensore sembra aver dato disponibilità a inserirsi come vice-Handanovic per una stagione prima di raccoglierne l’eredità. Non c’è solo l’Inter, però, su Rui Silva. I nerazzurri dovranno guardarsi dalla concorrenza di Lazio e Roma, ma di recente si è mosso anche l’Atletico Madrid.