Uno dei colpi che l’Inter vuole mettere a segno sul calciomercato è quello legato al nuovo attaccante. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e le prospettive

Sono giorni cruciali per il mercato dell’Inter. E’ atteso quest’oggi, infatti, il vertice tra la società e Antonio Conte, ma le idee sembrano essere chiare in casa nerazzurra. Si cercherà, infatti, di arrivare a un nuovo attaccante che potrebbe completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico. Da tempo si parla di Gervinho, ma l’ivoriano non rappresenta l’unica possibilità sul tavolo di Giuseppe Marotta. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, Conte aspetta il vice-Lukaku: da Pellè a Giroud

Un nome che potrebbe balzare in alto nella lista dell’Inter è quello di Graziano Pellè, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. La sua avventura in Cina è finita, il suo contratto scadrà il 31 dicembre. Il gradimento di Conte non è in discussione ed è evidente fin dai tempi dell’Italia. Inoltre, la punta rappresenta un profilo già pronto fisicamente e si accontenterebbe di uno stipendio sui 3 milioni di euro, quanto prende attualmente Pinamonti. Un altro nome da tempo nel mirino è Olivier Giroud, ma rappresenta un’ipotesi difficile, in quanto il calciatore è vincolato al Chelsea: bisognerebbe trattare con i Blues.