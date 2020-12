Roma, Zaniolo svela cosa non ha funzionato all’Inter | “Ora sto benissimo”

Nicolò Zaniolo racconta passato, presente e ambizioni future, sottolineando anche cosa non ha funzionato nella sua avventura all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Nicolò Zaniolo sembra avere le idee chiare su quello che sarà il suo futuro. Il forte centrocampista sta recuperando dall’infortunio, ma sottolinea quanto si trovi bene a Roma in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Qui sto benissimo. Sono in una società importante, in una grande squadra. Mi sento amato dai tifosi e io amo loro: sto benissimo. La società mi sostiene e non penso di cambiare aria: non ne avrei motivo”.

Roma, Zaniolo tra il passato all’Inter e il ritorno per gli Europei

Il centrocampista giallorosso svela cosa, secondo lui, non ha funzionato a Milano: “L’Inter penso abbia bisogno sempre di giocatori già pronti, già formati e io magari in quel momento non lo ero. Sono state scelte loro. Li ringrazio perché, cedendomi alla Roma, mi hanno permesso di arrivare in una città splendida come questa e in una società solida”. Il talento giallorosso svela anche il prossimo obiettivo per il futuro: “Non ho fretta di forzare e rientrare, ho una carriera davanti. Non bisogna farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. Dovrei tornare in campo più o meno ad aprile, al massimo in tempo per gli Europei“.