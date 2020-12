La Roma sta valutando diversi profili sul calciomercato, alla ricerca del nome giusto che possa soddisfare Fonseca. Attenzione al ritorno dell’ex e alle alternative

La Roma sembra avere le idee chiare sul calciomercato e una delle priorità per i giallorossi nelle prossime settimane è quella di concludere un acquisto sulla trequarti. Il primo nome sulla lista, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, è quello di Stephan El Shaarawy, ma secondo le ultime novità la pista si starebbe complicando. L’esterno offensivo tornerebbe volentieri in Italia, ma lo Shanghai Shenhua non avrebbe intenzione di liberarlo in prestito gratuito. L’ex Milan aspetta, ma la Roma inizia a guardarsi intorno.

Calciomercato Roma, occhio alle alternative: Bernard e non solo

Uno dei nomi in via di valutazione è Bernard. Il suo profilo è emerso più volte nei discorsi tra Fonseca e Tiago Pinto e sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Carlo Ancelotti all’Everton. Oltre a lui, piace anche Roman Yaremchuk del Gent: il suo contratto scade nel 2023 e ha una valutazione di 10 milioni di euro. Attenzione anche a Otavio del Porto: il duttile trequartista potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, dato che il suo contratto scade nel giugno 2021.