L’Inter sembra già particolarmente attiva in vista del calciomercato di gennaio. I nerazzurri sono al lavoro per regalare due colpi di rilievo a Conte: occhio agli scambi

L’Inter non ha intenzione di farsi trovare impreparata durante il calciomercato di gennaio e va a caccia dei profili giusti per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In tal senso, occhio alle possibili idee di scambio che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Giuseppe Marotta è al lavoro, infatti, a una doppia ipotesi che potrebbe migliorare la rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Paredes e Gervinho nel mirino. Doppio scambio

E’ atteso per oggi, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il tanto discusso vertice con Antonio Conte per parlare del calciomercato, a cui potrebbe partecipare anche Steven Zhang in collegamento dalla Cina. Intanto Marotta sembra avere le idee decisamente chiare per rinforzare la rosa. Si lavora a un doppio scambio con PSG e Parma. Nella prima ipotesi, Leandro Paredes arriverebbe a Milano con Christian Eriksen in Francia. Non è un mistero l’ottimo rapporto tra Pochettino e il danese e l’arrivo del trequartista è sulla lista del club transalpino, anche se non come priorità.

L’altra ipotesi calda vedrebbe Gervinho arrivare agli ordini di Antonio Conte dopo il lungo corteggiamento estivo, con Andrea Pinamonti che passerebbe al Parma. Due operazioni che, se andassero in porto, risolverebbero diversi problemi a Conte sia in entrata che in uscita.