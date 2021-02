Calciomercato Roma, Dzeko insofferente | Ipotesi rescissione per giugno

Nonostante il reintegro in rosa, Dzeko continua ad essere insofferente con Fonseca: ipotesi rescissione con la Roma a giugno

La quiete dopo la tempesta, fra la Roma ed Edin Dzeko, potrebbe avere vita breve. Come raccontato a più riprese da Calciomercato.it, il rapporto del bosniaco con Fonseca sembra essere compromesso. Nonostante la momentanea pace, raggiunta dopo un meeting distensivo in settimana, la frattura sembra essere ancora aperta e di difficile risoluzione. Ecco perché in estate Dzeko potrebbe decidere di percorrere una strada nuova e sorprendente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, insoddisfazione Dzeko | Si valuta la rescissione

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la scelta di essere panchinato contro la Juventus e di non essere più il titolare della fascia da capitano non sarebbe stata gradita per niente da Edin Dzeko. Per questo, l’attaccante giallorosso starebbe valutando anche l’ipotesi di una rescissione contrattuale con la Roma a fine stagione. Oltre al rapporto ormai compromesso con Fonseca, Dzeko sarebbe già insofferente nei confronti del nuovo agente. L’illusione del possibile scambio con Sanchez e di raggiungere Antonio Conte all’Inter non sarebbe stata superata dal numero ‘9’ giallorosso.

Ecco, quindi, che la risoluzione consensuale del contratto a giugno non sarebbe un’ipotesi da escludere a priori. Specialmente nel caso in cui dovesse presentarsi un club in grado di offrire per intero quei 7,5 milioni netti a stagione che Dzeko percepisce nella Capitale. I Friedkin a quel punto potrebbero acconsentire ad una risoluzione e andare alla ricerca di un nuovo centravanti per la Roma. La tempesta intorno a Dzeko potrebbe non essere ancora terminata e la candidatura del bosniaco per Inter e Juventus potrebbe prendere nuova forza.