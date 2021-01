Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma a gennaio: le ultime sulle piste Barcellona e Real Madrid, tornate d’attualità

Il possibile addio di Edin Dzeko alla Roma ha riacceso, per il bosniaco, le piste che portano alla Liga spagnola. Già nei mesi estivi, sia Real Madrid che Barcellona erano state accostate all’ex City, e nelle scorse settimane ci sono stati nuovi sondaggi anche dell’Atletico Madrid, che ha poi virato su Dembelé.

Calciomercato Real Madrid e Barcellona, le ultime su Dzeko

Chiusa l’ipotesi colchonera, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per ora difficilmente se ne riapriranno altre tra le big iberiche. Il Real Madrid, infatti, ha già fatto sapere che non intende effettuare alcun acquisto nella finestra invernale. Florentino Perez sta lavorando per rendere realtà il progetto SuperLega già a settembre (la visita ad Andrea Agnelli è dovuta a questa ragione) e prima di avere certezze sui suoi conti non si muoverà.

Resta il Barça, che è alla ricerca di un attaccante, ma al momento le sue difficoltà economiche gli impediscono di affondare il colpo. La richiesta di Koeman era Depay e i catalani, per ora, non possono permettersi uno stipendio da 7 milioni netti per un 34enne. La crisi, al Camp Nou, ha colpito fortissimo.