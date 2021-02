La Roma continua la preparazione in vista del big match con la Juventus di sabato: ecco le ultime da Trigoria

Archiviata la Coppa Italia, ci si proietta al prossimo turno di Serie A che prevede un big match tra Juventus e Roma. Sabato alle 18 all’Allianz Stadium andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per la Champions League e magari anche per qualcosa in più. Se i bianconeri non avranno Bentancur per squalifica e rischia anche Ramsey (che però può farcela), potrebbe invece recuperare Paulo Dybala.

In casa Roma, invece, anche oggi Edin Dzeko si è allenato in gruppo a differenza di Chris Smalling e Pedro, con lo spagnolo che manca ormai da più di due settimane. L’inglese sarà sicuramente out per la Juventus a causa di una lesione al flessore. Anche per Federico Fazio individuale programmato, così come Bryan Reynolds prosegue il lavoro differenziato. Buone notizie da Stephan El Shaarawy, che ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe sperare almeno nella convocazione.