Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus di Andrea Pirlo, potrebbe rientrare fra i convocati del tecnico bianconero già per la sfida di sabato contro la Roma di Paulo Fonseca: le ultime sulle sue condizioni

Nelle colonne della sua edizione odierna, ‘Tuttosport’ ha fatto il punto sulle condizioni di Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus di Andrea Pirlo. L’ex giocatore del Palermo, infortunatosi nella sfida contro il Sassuolo, potrebbe rientrare fra i convocati per il match di sabato contro la Roma di Fonseca, ma alla Continassa c’è prudenza.

In casa Juventus infatti, lo staff medico e tecnico non vuole forzare il rientro di Dybala e, se non dovesse esserci per il match contro i giallorossi, l’argentino potrebbe rientrare in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di Conte.