In casa Roma sono ore febbrili per il calciomercato e, ovviamente, la situazione Edin Dzeko: oltre al bosniaco, però, da monitorare anche un altro big

La Roma è alle prese con la vicenda Dzeko che inevitabilmente sta attirando l’attenzione e le energie del club giallorosso. Il bosniaco ha rotto con Fonseca: un rapporto incrinato dalla brutta sconfitta di agosto in Europa League col Siviglia e che poi è precipitato fino al derby e, soprattutto, alla notte di Roma-Spezia di Coppa Italia. Il caos delle sostituzioni e il conseguente diverbio tra i due ha definitivamente messo un punto al rapporto tra i due. Ufficialmente Dzeko ha saltato il match di campionato con lo Spezia per una contusione, il che ha un fondo di verità ma come vi stiamo raccontando da giorni c’è molto altro.

Calciomercato Roma, Pedro ancora out dal match con lo Spezia

La frattura è insanabile, la società ha offerto il bosniaco dappertutto, poi si è aperta la pista di uno scambio con Sanchez, che ora però potrebbe tramontare. Oggi il numero 9 si è allenato a parte insieme a Pedro. Proprio lo spagnolo sembra costituire un altro piccolo ‘caso’: l’ex Chelsea, infatti, è fermo per infortunio dal 21 gennaio, due giorni dopo Roma-Spezia di Coppa Italia a cui sono seguiti diversi confronti tra i senatori del gruppo e l’allenatore. L’attaccante – fa sapere il club giallorosso – è out per un fastidio muscolare, ha saltato praticamente tutto l’ultimo mese di partite. A metà dicembre Pedro si è fermato per una noia muscolare, poi è rientrato nella disfatta del derby. Con lo Spezia in Coppa Italia è sceso in campo da titolare, poi però è sparito nuovamente dai radar. Il 21 gennaio il nuovo fastidio muscolare, ufficialmente lo stesso motivo che ha tenuto fuori anche Mkhitaryan. L’armeno però ieri è tornato in gruppo, mentre Pedro è ancora indisponibile e si allena a parte come Dzeko.