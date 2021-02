L’Inter deve fare i conti con alcune difficoltà tra campo e vicende societarie che non lasciano tranquillo Antonio Conte. Ecco le ultime novità a riguardo

La sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus è ancora cocente per l’Inter che, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di mollare nella lotta allo scudetto. I nerazzurri, però, devono fare i conti con importanti problemi societari. Suning sta cercando investitori e l’ipotesi BC Partners pare essersi raffreddata notevolmente negli ultimi giorni. L’offerta verrà rifiutata e i nodi nella proprietà non si sciolgono. Da valutare, quindi, il presente e le prospettive per Antonio Conte.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Barella erede del top player | Assalto dalla Spagna

Inter, la posizione di Conte e i problemi che lo affliggono

Antonio Conte, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, vivrebbe questa situazione con grande apprensione e preoccupazione. Di recente, non ha celato il suo fastidio: “Siamo partiti con un progetto che si è fermato ad agosto”. Si chiede, inoltre, per quanto debba pare da parafulmine ai problemi societari e ancora quanto la squadra possa continuare a girare, nonostante i possibili ribaltoni negli alti ranghi dell’Inter.

E poi ci sono i problemi di campo che si articolano su alcuni nomi che hanno deluso non poco nella prima parte di stagione e anche in Coppa Italia. Stiamo parlando di Handanovic, Vidal e Sanchez. Il portiere non è più una sicurezza e l’ha dimostrato anche contro la Juventus; il centrocampista cileno sembra in parabola discendente e con un carattere esplosivo. Inoltre, Conte non ha nascosto un certo fastidio per la mancata concretezza sotto porta di Sanchez. E nei prossimi mesi, potrebbero aprirsi le prospettive di un addio in Serie A per l’attaccante cileno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente sostituto | Rinnovata fiducia per Handanovic!

Inter, le prestazioni di alcuni singoli continuano a destare perplessità

A questi nomi, vanno aggiunte anche le prestazioni non soddisfacenti di Aleksandar Kolarov e Ashley Young. L’ex Roma non si è adattato alla difesa a tre e sta trovando pochissimo spazio. L’inglese, invece, sta accumulando un gran numero di errori, tra cui quello con la Juventus e ora il rinnovo si allontana. Delusioni e prospettive che andranno affrontate nel prossimo futuro con la lotta Scudetto in primo piano.