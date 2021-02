Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter di Antonio Conte, non sta vivendo una stagione particolarmente entusiasmante e si è parlato molto del suo successore negli ultimi tempi

Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza del sostituto di Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno infatti, arrivato all’Inter nell’estate di calciomercato del 2012, non sta vivendo una super stagione come quelle precedenti e sono spuntati in ottica Beneamata i profili di Alessio Cragno, Juan Musso e non solo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ infatti, in lizza ci sarebbero anche i nomi di Gollini e Silvestri, ma non per l’immediato futuro.

L’Inter avrebbe infatti, secondo il quotidiano capitolino, rinnovato la fiducia a Samir Handanovic, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Fino a quel momento non dovrebbe esserci spazio per un altro estremo difensore fra i pali della Beneamata.