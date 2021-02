Inter, sul tavolo della famiglia Zhang l’offerta finale di BC Partners che sarà valutata dalla proprietà nerazzurra

È sul tavolo della famiglia Zhang l’offerta finale di Bc Partners per l’acquisto dell’Inter. La proposta è stata presentata durante la notte, sarebbe l’ultima da parte del fondo, che comprenderebbe le garanzie e gli aggiustamenti decisi durante le discussioni con la contro parte e l’advisor di quest’ultima, Goldman Sachs. Lo riferisce il ‘Sole 24 Ore’, che sottolinea come ora la famiglia Zhang dovrà valutare la proposta.

Calciomercato Inter, offerta BC Partners per maggioranza quasi totalitaria

Il nodo resta la valutazione: il valore indicato da BC Partners per stimare un’operazione sull’Inter è stato di circa 750 milioni di euro compreso il debito per oltre 400 milioni. Un valore che tuttavia, come la stessa famiglia Zhang ha fatto trapelare, è stato considerato troppo basso. Dopo l’acquisizione delle azioni del club, l’Inter avrà bisogno di un aumento di capitale di almeno 200 milioni entro fine anno per venire incontro alle esigenze finanziarie: quindi ad una valutazione troppo alta dell’Inter, il fondo non riuscirebbe a fare un’operazione sostenibile.

Ora l’offerta sarebbe per un’ampia maggioranza quasi totalitaria. Nel frattempo scaduta l’esclusiva con Bc partners, Suning ha avviato negoziazioni iniziali con altri soggetti: in prima fila c’è una cordata composta dal gruppo americano Fortress e dal fondo sovrano Mubadala, ma interessato c’è anche il fondo scandinavo Eqt. Nessuno ha però ancora iniziato una due diligence. Se il gruppo cinese non riuscirà a drenare in modo autonomo le necessarie risorse, bisognerà trovare subito un partner.