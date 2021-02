Clamorosa ipotesi di scambio per quanto riguarda il calciomercato Inter. Vidal potrebbe già partire in un affare con Messi

Sbarcato all’Inter lo scorso 22 settembre a costo zero dal Barcellona (con bonus di un milioni in caso di scudetto, ndr) dopo un lunghissimo corteggiamento, Arturo Vidal non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative in primis del tecnico Antonio Conte. Il centrocampista cileno è stato spesso al centro delle critiche dei tifosi per i suoi errori, soprattutto contro Borussia Monchengladbach e Real Madrid, che sono costati il passaggio del turno in Champions League. Nonostante un contratto firmato fino al 2022 con opzione per un altro anno, a fine stagione potrebbe già maturare l’addio.

Calciomercato Inter, Messi vuole Vidal al Psg: scambio in vista

Lionel Messi è sempre più vicino a lasciare il Barcellona da svincolato per accasarsi al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, il sei volte Pallone d’Oro vorrebbe che il suo amico Vidal lo raggiungesse in Francia. Dal canto suo il club nerazzurro sarebbe ben felice di liberarsi di un ingaggio pesante come quello dell’ex Juventus, specie se non fosse confermato Conte in panchina. Per provare a prendere due piccioni con una fava, Marotta avrebbe intenzione di proporre a Leonardo uno scambio alla pari con Kurzawa per risolvere il problema della fascia sinistra.