Cristiano Ronaldo è al centro delle ultime news Juventus dopo la doppietta contro l’Inter. Ma c’è chi attacca CR7

La Juventus ha un piede in finale di Coppa Italia. La vittoria 2-1 in trasferta nella gara di ieri contro l’Inter rappresenta una seria ipoteca al passaggio del turno dei bianconeri in attesa del match di ritorno in programma martedì prossimo all’Allianz Stadium’ di Torino. Mattatore della serata è stato Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che ha ribaltato lo svantaggio iniziale di Lautaro Martinez. Eppure il cinque volte Pallone d’Oro è uscito dal campo rabbuiato con il tecnico Pirlo al momento del cambio con Morata avvenuto al minuto 76. Un atteggiamento che sta facendo discutere molto e che ha portato a pesanti accuse nei confronti dell’ex Real Madrid.

Juventus, accuse a Ronaldo: “Ha dimostrato disonestà intellettuale”

Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, il noto giornalista sportivo Bruno Longhi non ha risparmiato critiche a CR7: “Ha fatto un gol su rigore e uno a porta vuota, per il resto non ha fatto nemmeno un tiro in porta! Vanno fatti i complimenti a Pirlo per il cambio, mentre il portoghese con quella espressione sul volto ha dimostrato disonestà intellettuale. Ronaldo vive per il gol, non gliene frega niente della Juve: voleva restare in campo per fare il terzo ed incrementare il suo bottino personale”.