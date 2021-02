Arturo Vidal non ha gradito la sostituzione in Inter-Juventus: la reazione del centrocampista cileno al momento del cambio

Animi accesi in Inter-Juventus, semifinale di coppa Italia molto sentita da entrambi i club e dai calciatori in campo. La dimostrazione arriva al momento della classica girandola di sostituzioni. Il primo ad accendere gli animi è Arturo Vidal: richiamato in panchina per far spazio ad Eriksen, il cileno esce dal terreno di gioco visibilmente contrariato. Come riferito dalla ‘Rai’ l’ex Barcellona si lascia andare ad un “esce sempre il 22”, testimoniando la poca felicità per la scelta di Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter-Juventus, non solo Vidal: Ronaldo non apprezza il cambio

Poco felice anche Cristiano Ronaldo, protagonista del match con una doppietta. Quando Pirlo ha deciso di concedergli qualche minuto di riposo, facendo entrare Morata, CR7 abbandona il terreno di gioco scuro in viso, dimostrando di tenerci a giocare fino al 90′.