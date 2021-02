Andrea D’Amico, agente del talento della Juventus Fagioli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it

La Juventus ha sempre un occhio di riguardo per la linea verde. Tanti giovani dell’Under 23 hanno avuto modo di esordire in questa stagione in prima squadra e sono tenuti in grande considerazione da Andrea Pirlo. Uno dei gioielli più luccicanti della cantera bianconera è sicuramente Nicolò Fagioli, che ha esordito tra i grandi nel recente match di Coppa Italia contro la Spal.

Prova di spessore per il centrocampista classe 2001 in cabina di regia, sotto lo sguardo attento e i consigli di Pirlo in panchina. Fagioli non è stato tradito dall’emozione all’esordio e ha risposto presente alla chiamata del tecnico: “Mi aspettavo una prestazione del genere, Nicolò ha delle grandi qualità – le parole in esclusiva a Calciomercato.it di Andrea D’Amico, agente del baby talento nato a Piacenza – La Juventus e Pirlo conoscono le doti del ragazzo, doveva solo aspettare il momento giusto per dimostrare tutto il suo valore. E la società e l’allenatore sanno qual è il momento giusto per metterlo in campo. Nicolò è sereno, si è fatto trovare subito pronto. Ritagliarsi uno spazio all’interno della Juventus non è mai facile considerando tutti i grandi campioni che ci sono in rosa”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, D’Amico svela il futuro di Fagioli

Fagioli nell’ultima finestra di mercato è stato accostato al Sassuolo nell’affare Scamacca e anche a diverse compagini di Serie B: “Via dalla Juve? Sono tutte notizie destituite di qualsiasi fondamento, questa è la verità – ha svelato D’Amico, presente lunedì scorso allo Sheraton Hotel di Milano per la giornata conclusiva del calciomercato invernale – Nicolò è cresciuto molto nell’Under 23 e adesso fa parte stabilmente della prima squadra. E’ un percorso di crescita che abbiamo concordato con la Juventus, quando Pirlo deciderà nuovamente di mandarlo in campo si farà trovare pronto. E’ un grande talento del nostro calcio, non solo della Juve. La stima di Pirlo? Fa veramente piacere. Sentire poi certe parole da un allenatore che è stato un fuoriclasse in campo, più o meno nello stesso ruolo, fa ancora più effetto”.