La Juventus ha ufficializzato la lista Champions: tutti i calciatori che potranno partecipare agli ottavi di finale

Nessuna novità: tutto come previsto per la lista Uefa presentata dalla Juventus in vista della fase ad eliminazione diretta della Champions League. Andrea Pirlo ha inserito tutti i calciatori a sua disposizione. I bianconeri sono attesi nelle prossime settimane dal doppio confronto con il Porto: contro i lusitani la squadra campione di Italia si gioca l’accesso nella top eight del calcio europeo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Questa la lista Uefa della Juventus:

Szczesny, Chiellini, de Ligt, Arthur, Ronaldo, Ramsey, Morata, Dybala, Alex Sandro, Danilo, McKennie, Cuadrado, Bonucci, Chiesa, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Frabotta, Kulusevski, Buffon