Juventus, momento decisivo | Paratici elogia Pirlo

Prima della gara di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Paratici ha parlato dei bianconeri e di Pirlo

Felice per il momento della Juventus, in occasione della gara di Coppa Italia contro l’Inter, Fabio Paratici ha fatto il punto sulla squadra di Pirlo: “Siamo contenti di Andrea, siamo contenti per l’atteggiamento, il gioco, il coraggio e la personalità della squadra – le sue parole a ‘Rai Sport’ – Siamo in corso su tutti i fronti e crediamo sia un buon viatico. Il momento decisivo della stagione inizia adesso”.

Messo in discussione dalla critica proprio dopo la sconfitta in campionato contro i nerazzurri, stasera Pirlo ha ottenuto nuove conferme sulla crescita della sua formazione. Le parole di Paratici possono quindi dare ulteriore serenità al giovane tecnico, già soddisfatto per le recenti prestazioni.