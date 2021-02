Napoli-Atalanta 0-0 | Ospina e imprecisione salvano Gattuso

Mercoledì prossimo a Bergamo la sfida di ritorno decisiva per la qualificazione alla finale di Coppa Italia

Un grande Ospina e l’imprecisione sottoporta dell’Atalanta salvano Gattuso. Al ‘San Paolo’ finisce col risultato di 0-0 l’andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Gasperini domina in tutto e per tutto, ma non riesce a metterla dentro trovando in serata di grazia il portiere azzurro.

Ma il tecnico orobico deve prendersela anche con i suoi, viste le diverse occasionissime fallite contro la squadra di un Gattuso sempre in bilico e nel mirino dei tifosi. Mercoledì prossimo a Bergamo, con il Napoli (non questo di stasera però) leggermente favorito, la sfida di ritorno decisiva per la qualificazione alla finale.

NAPOLI-ATALANTA 0-0