In casa Roma si va sgonfiando il caso legato ad Edin Dzeko che è tornato in gruppo e che presto potrebbe tornare tra i convocati

La Roma è al lavoro in vista della sfida di campionato contro la Juventus in programma sabato pomeriggio alle 18, valida per la 21/a giornata di Serie A. Una gara importante per testare le vere ambizioni della squadra di Fonseca reduce dall’ottima e convincente vittoria casalinga sul Verona. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma, squadra al lavoro in vista della Juve | Novità Dzeko

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nuovo scenario per Dzeko | La ‘mossa’ di Allegri

I capitolini si avvicinano alla sfida con la Juve con un Edin Dzeko in più nel motore dopo le tante polemiche e le voci di addio degli ultimi giorni di mercato. Alla fine il bosniaco è rimasto e si punta a ricucire lo strappo con Fonseca per portare a compimento la stagione. Il primo passo è arrivato oggi con il rientro in gruppo dell’attaccante che ha preso parte all’allenamento della squadra. Arriverà quindi la convocazione per Dzeko contro i bianconeri ma il tecnico lusitano non pare intenzionato a restituirgli la fascia di capitano passata intanto a Pellegrini.