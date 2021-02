Roma, prove di disgelo in vista della Juventus: Dzeko si allena in gruppo

La Roma è tornata ad allenarsi in vista del big match contro la Juventus: Dzeko è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra

Si è concluso un mercato delicato per il club capitolino, che ha dovuto gestire un vero e proprio caso legato ad Edin Dzeko. Come raccontato su Calciomercato.it, il rapporto fra il bosniaco e Fonseca è ai minimi termini. Nella giornata di oggi la Roma è tornata ad allenarsi in vista della partita di sabato contro la Juventus: la notizia è che Dzeko è tornato ad allenarsi con il gruppo. Prove di disgelo, insomma, per concludere al meglio la stagione.

Ancora lavoro individuale per Pedro ed El Shaarawy, che faranno il possibile per essere a disposizione del tecnico portoghese per il big match. Terapie, invece, per Chris Smalling. Le condizioni del centrale britannico verranno valutate nei prossimi giorni.