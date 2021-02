Real Madrid, a Zidane resta la Champions: conferma anticipazioni CM.IT

Real Madrid, Zidane più in bilico che mai: confermate le anticipazioni di CM.IT sul futuro del tecnico francese, la chiave

E’ stato un mese di gennaio davvero disastroso per il Real Madrid e per Zidane. Fallimento in Supercoppa di Spagna, eliminazione dalla Coppa del Re per mano del modesto Alcoyano e nuovo capitombolo in Liga, con il Levante, con la distanza dall’Atletico Madrid destinata ad allungarsi in maniera forse irrimediabile. Tre obiettivi su quattro stagionali insomma già sfumati. La posizione del tecnico francese è più a rischio che mai.

Real Madrid, all in Zidane sulla Champions. E la Juventus…

A Zizou rimane solo una carta: puntare tutto sulla Champions League. A cominciare dagli ottavi di finale contro l’Atalanta. ‘As’ conferma le anticipazioni di Calciomercato.it. Al momento, Florentino Perez non valuta un esonero di Zidane ma attende gli esiti in Champions. E il francese vuole giocarsi l’all in, avviando larghe rotazioni in campionato, per arrivare con la formazione tipo al top della condizione agli appuntamenti che contano. Se poi dovesse esserci il nuovo fallimento, l’addio a fine stagione sarebbe scontato, con possibili esiti anticipati. L’idea è Raul come traghettatore, Allegri dalla prossima stagione è più di una suggestione. Osserva con interesse anche la Juventus, che vede il progetto Pirlo crescere, ma la suggestione Zidane in panchina resta forte.