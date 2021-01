Ancora una sconfitta per il Real Madrid. Zidane è in bilico e torna d’attualità il nome di Allegri: gli aggiornamenti sul club blanco

Definire disastroso il momento del Real Madrid è, forse, un eufemismo. Nelle ultime cinque gare, i merengues hanno raccolto un pareggio, una vittoria e ben tre sconfitte, una delle quali costata l’eliminazione in Coppa del Re contro l’umilissimo Alcoyano. Oggi, col Levante, gli spagnoli sono caduti 1-2, mettendo ulteriormente a repentaglio il loro ruolo nella corsa al titolo, visto che l’Atletico ora vanta sette punti di vantaggio con addirittura due gare in meno. Zidane a rischio esonero, dunque? In una stagione normale, probabilmente, il francese sarebbe già stato mandato a casa. Ma questa non lo è.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppia idea dalla Juventus con Allegri!

Real Madrid, futuro Zidane dipende dall’Atalanta: le ultime

Al momento, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Florentino non ha alcun interesse a valutare un esonero del francese. A Concha Espina considerano questa una stagione di transizione, con la speranza che, dalla prossima, il progetto SuperLega riporti linfa alle casse disastrate dal covid. Per tale ragione Perez ha operato sul mercato solo in uscita e per lo stesso motivo non ha intenzione di ingaggiare un nuovo tecnico a stagione in corso.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, Pinto glissa su Allegri

La dirigenza blanca esclude ad oggi un esonero, ma in caso di eliminazione anche dalla Champions League per mano dell’Atalanta, potrebbe prendere quota l’idea di puntare su un traghettatore. Raul, allenatore del Castilla, è la soluzione (interna) più gettonata, mentre per la prossima stagione resta sempre d’attualità il nome di Max Allegri, apprezzatissimo dallo stesso Florentino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’ex bianconero fu già contattato nel 2018, ma preferì vivere l’ultima stagione alla Juventus, che aveva appena acquistato Cristiano Ronaldo. Ora è libero, e la tentazione madridista potrebbe tornare a farsi viva. La Roma, come anticipato da Calciomercato.it, potrebbe cancellarla prima del tempo…