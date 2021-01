Il possibile arrivo di Massimiliano Allegri alla Roma apre a molti nuovi scenari di calciomercato per i giallorossi e anche per la Juventus di Fabio Paratici, con diversi giocatori in esubero ed una stella nel mirino

Ieri vi abbiamo documentato della presenza di Massimiliano Allegri, allenatore attualmente svincolato, nello stesso hotel di Tiago Pinto, dirigente della Roma. Il tecnico livornese infatti sembra infatti vicino ai giallorossi e, un suo eventuale arrivo, aprirebbe a nuovi scenari di calciomercato. Uno di questi è legato al profilo di Sami Khedira, centrocampista tedesco in uscita dalla Vecchia Signora che si libera a zero, ma non solo. Anche Federico Bernardeschi, esterno ex Fiorentina che con Allegri ha reso al meglio alla Juventus, potrebbe finire sul taccuino della Roma. Il classe 1994 ha una valutazione di mercato intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, non solo entrata | La Juventus punta la stella!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ma non solo colpi in entrata per la Roma perché la Juventus da tempo ha nel mirino il profilo di Lorenzo Pellegrini, stella della Roma. Il leader della squadra giallorossa viene valutato dal club capitolino almeno 40 milioni di euro ed il suo contratto è in scadenza nel 2022 con una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro, ma i discorsi per il rinnovo sembrano già sul tavolo e difficilmente la società della famiglia Friedkin lascerà partire l’uomo simbolo.