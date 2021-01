Zidane, per il momento, confermato dal Real Madrid. Ma a fine stagione potrebbe cambiare tutto. Resta sempre nei pensieri di Agnelli per la panchina della Juventus, se dovesse fallire il progetto Pirlo

Fa decisamente rumore la clamorosa eliminazione del Real Madrid dagli ottavi di Coppa del Re mercoledì sera contro l’Alcoyano, formazione di terza serie. I campioni di Spagna, in vantaggio e con un uomo in più, hanno incredibilmente perso ai tempi supplementari per lo sgomento di addetti ai lavori e appassionati.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Reynolds verso la Roma: i dettagli

Juventus, Zidane-Pirlo: lo scenario in panchina per la prossima estate

L’inopinato ko ha travolto in particolare Zinedine Zidane, rimettendo in dubbio il futuro in panchina del tecnico francese. Come sottolinea il quotidiano ‘Marca’, Florentino Perez e la dirigenza, almeno per il momento, avrebbero intenzione di confermare ‘Zizou’ alla guida della formazione merengue. Il presidente madrileno non vorrebbe prendere una decisione drastica in questo momento della stagione e avrebbe ribadito la fiducia all’allenatore, almeno fino a giugno. In estate, però, gli scenari potrebbero essere diversi: Zidane potrebbe liberarsi dai ‘Blancos’, con la Juventus spettatrice interessata della situazione. Non è un mistero, infatti, il debole di Andrea Agnelli per l’ex fantasista bianconero, finito già sul taccuino della ‘Vecchia Signora’ dopo l’addio di Allegri. Anche a Torino si faranno i conti a fine stagione, con Agnelli che potrebbe ritentare l’assalto a Zidane se fallisse il progetto con Andrea Pirlo in panchina.

Per il momento, è bene chiarirlo, si tratta solo di una suggestione. Pirlo ha la fiducia del presidente e della dirigenza della Continassa, ma le cose potrebbero cambiare se Cristiano Ronaldo e soci dovessero deludere in campionato e in Champions League. Con l’ombra di Zidane che tornerebbe a farsi minacciosa dalle parti dell’Allianz Stadium.