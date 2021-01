Coppa del Re, Real Madrid eliminato dall'Alcoyano | Zidane a rischio!

Real Madrid eliminato da un club di terza serie in Coppa del Re: Zidane torna in bilico. Tutti i dettagli

Clamoroso in casa Real Madrid: i ‘Blancos’ sono già fuori dalla Coppa del Re per mano di una formazione di terza serie. Il Club Deportivo Alcoyano ha eliminato la squadra di Zidane dopo i tempi supplementari volando agli ottavi di finale di coppa. Un clamoroso ko che complica nuovamente la posizione dell’allenatore francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan, si chiude per Tomori: subito da Pioli!

Calciomercato, Zidane torna in bilico: i dettagli

Già in bilico in diverse occasioni nel corso della stagione, stavolta il tecnico rischia davvero molto. Negli scorsi mesi, infatti, si era già parlato di ipotesi dimissioni, anche se non è da escludere che Florentino Perez possa decidere di proseguire con il francese per poi separarsi al termine della stagione. “Sono io il responsabile perché sono l’allenatore. I giocatori ci hanno provato. Non è una vergogna, è un altro giorno doloroso. Penso che i giocatori credano ancora in me, ma bisogno chiederlo a loro“, ha dichiarato Zidane in conferenza stampa. Sono ore caldissime, dunque, in casa Real.