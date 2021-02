Calciomercato Milan, sessione conclusa con tre acquisti: concentrazione ora sui rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic

Sessione di mercato da protagonista per il Milan, che ha sostanziato le ambizioni di scudetto con tre colpi in entrata. Meitè, Tomori e Mandzukic vanno a riempire le caselle in cui i rossoneri avevano più bisogno, accontentate le richieste di Pioli. Adesso si apre un altro capitolo, quello dei rinnovi di contratto, con diverse colonne della squadra da confermare.

In scadenza a giugno, come noto, Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic. In agenda soprattutto i primi due, con lo svedese ci si aggiornerà in primavera a seconda dell’andamento della squadra e delle sensazioni del totem rossonero. Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione. Nelle scorse settimane, vi abbiamo riportato le cifre del possibile accordo tra il Milan e Calhanoglu. Ottimismo per il turco, anche se rimane distanza tra le parti: il Milan si è spinto fino a 4 milioni circa, il giocatore ne chiede almeno 5. Alla fine, si dovrebbe trovare un accordo anche per Donnarumma. Il portiere vuole restare per la prossima Champions League, la società proverà ad accontentarne le richieste (si arriverà intorno agli 8 milioni di euro) cercando di evitare la clausola rescissoria chiesta da Raiola.