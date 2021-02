L’Everton di Ancelotti vuole sostituire Bernard con Ivan Perisic. Ecco tutti i dettagli

Solo poco più di due ore alla chiusura del calciomercato di gennaio, perlomeno quello italiano. In Inghilterra, invece, la finestra durerà fino alla mezzanotte di oggi, le 23 italiane. E proprio dall’Inghilterra, stando a ‘Football Insider’, sarebbe in atto un tentativo per strappare un giocatore all‘Inter di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Inter, no di Suning a Bc Partners | Si interrompe la trattativa

Calciomercato Inter, tentativo disperato dell’Everton per Perisic

Protagonista è l’Everton di Carlo Ancelotti, l’oggetto del desiderio Ivan Perisic. A quanto pare il croato è considerato il sostituto ideale di Bernard, settimane fa nel mirino della Roma e adesso dato vicino all’Al-Nasr per circa 9 milioni di sterline. Riassumendo: l’Everton farà o ha fatto un tentativo in extremis per Perisic, un tentativo però a vuoto dato che i nerazzurri non hanno intenzione di privarsene, non avendo il tempo per trovare un sostituto all’altezza.

Proprio stamattina, poi, Beppe Marotta ha ribadito che il calciomercato Inter, sia in uscita che in entrata, è chiuso.