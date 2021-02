Calciomercato, addio Gattuso: spunta un nome clamoroso

Il Napoli ieri ha vinto contro il Parma, ma lo sfogo di Gattuso nel postpartita fa discutere. Spunta un nome clamoroso per prendere il suo posto

Napoli-Parma ha visto i partenopei portare a casa tre punti importanti in Serie A. Nonostante la vittoria, non si placano le nubi sul futuro di Gennaro Gattuso. L’allenatore non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, ma soprattutto si è sfogato duramente nel postpartita di ieri, facendo trasparire rapporti non proprio idilliaci con il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Gattuso verso l’addio: i nomi per sostituirlo

Le ultime parole dell’allenatore fanno discutere e, secondo quanto riporta Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano ‘Roma’ e collaboratore di ‘Radio Radio’, non sarebbero affatto piaciute a De Laurentiis. I rapporti sembrano ormai incrinati e la separazione inevitabile.

Il giornalista fa anche i nomi dei possibili sostituti tramite il suo profilo Twitter. Nella rosa dei candidati, ci sono Rafa Benitez (soprattutto in caso di esonero in corsa di Gattuso) e Ivan Juric, profili che vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni. L’arrivo del tecnico del Verona potrebbe concretizzarsi solo al termine della stagione. Attenzione, però, a una clamorosa pista da un’altra big italiana. Stiamo parlando di Paulo Fonseca. Il tecnico non ha vissuto giorni semplici alla Roma, ma ora sembra essere tornato il sereno. In caso di addio, il Napoli potrebbe essere la sua prossima destinazione, a fine stagione. Occhio anche a Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.